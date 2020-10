Soupe aux marrons

Mixez l’ensemble des ingrédients et corrigez l’assaisonnement au goût. Si la soupe est trop épaisse, ajoutez-y un peu d’eau, et portez-la une dernière fois à légère ébullition.

Portez à ébullition l’eau, ajoutez d’abord les pommes de terre, et 10 minutes plus tard la purée de marrons et les poires. Continuez la cuisson pendant 10 minutes, les pommes de terre doivent être molles.