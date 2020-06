Schmullstaart mat Superfriichten

Faites bouillir le lait et ajoutez la semoule. Faites cuire pendant 5 minutes en remuant. Une fois la cuisson terminée, ajoutez le miel et, après refroidissement, le jaune d’œuf. Rajoutez ensuite le blanc d’œuf battu avec la pincée de sel et puis, en dernier, le mélange de Superfruits.

Dans un bol, mélangez le beurre, la farine et le sel entre vos doigts en travaillant assez rapidement afin d’éviter que le beurre ne fonde. Dès obtention de gros grumeaux, ajoutez juste la quantité d’eau qu’il faut pour que la pâte colle bien ensemble. Aplatissez la pâte en forme de galette ronde et laissez reposer au frigo pendant une demi-heure en enveloppant la pâte dans du film alimentaire.