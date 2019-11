Ragoût de chevreuil

Ensuite ajoutez la viande, le sel et couvrez jusqu’au bord de la viande de fond de gibier. A feu très doux – il nous faut une ébullition très douce) et à couvercle légèrement ouvert laissez cuire pendant +- 2h30 (la viande doit devenir très tendre).

Dans la cocotte, sans la nettoyer, colorez le sucre glace jusqu’à obtention d’un caramel blond. Dès lors, ajoutez le concentré de tomates et colorez l’ensemble légèrement. Déglacez avec 100 ml de votre vin de marinade, laissez réduire presqu’à sec. Répétez avec l’intégralité du vin en 3 fois. Ajoutez les légumes et faites colorez légèrement.

Après la marinade, égouttez la viande en réservant le vin et les légumes. Séchez bien la viande et laissez revenir à température ambiante pendant ½ heure.