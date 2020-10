Party cake vegan

Nombre de personnes: 6. Temps de préparation : 40 minutes et temps de cuisson. Facilité: 2/5.

Recette

Pour la partie nature 120 ml de lait de soja 5 g de vinaigre de pommes 40 g d’huile végétale (colza, tournesol…) 2 g de vanille en poudre ou ¼ d’une gousse de vanille 70 g de sucre 110 g de farine blanche 10 g de fécule de pommes de terre 4 g de levure chimique 1 pincée de sel fin 2 g de bicarbonate de soude Pour la partie chocolat 120 ml de lait de soja 5 g de vinaigre de pommes 40 g d’huile végétale (colza, tournesol…) 70 g de sucre 90 g de farine blanche 12 g de cacao en poudre 4 g de levure chimique 1 pincée de sel fin 2 g de bicarbonate de soude Pour la crème de garniture (frosting) Frosting blanc 100 g de crème épaisse (Frischcrème) végane 70g de sucre glace Crème chocolatée 150 ml de lait soja 10 g de sucre 10 g de poudre à crème vanille 75 g de crème épaisse végane 15g de chocolat noire (1 barre)



Etape par étape :

Pour le gâteau – partie vanille :

Mélangez le lait de soja et le vinaigre. Ajoutez le sucre, le sel, la vanille et l’huile et mixez pendant 1 minute. Le mélange deviendra légèrement mousseux. En tamisant, ajoutez les composants secs (farine, fécule, levure chimique et bicarbonate)

Pour le gâteau – partie chocolat :

Répétez le procédé comme pour la partie vanille en ajoutant le cacao en poudre avec la farine.

Placez vos pâtes dans des moules à glaçons en silicone, congelez. Une fois congelées, ôtez les des moules et placez-les en damier dans un moule de cuisson rectangulaire. Laissez décongeler et faites cuire à 180°C pendant 35 minutes environ.

Pour le frosting blanc :

Mélangez la crème et le sucre glace.

Pour la crème chocolat

Mélangez le lait, le sucre et la poudre à crème et portez à ébullition en remuant en permanence. Après la cuisson, mélangez la crème végane et le chocolat préalablement fondu. Laissez refroidir.

Garnissez selon votre inspiration.