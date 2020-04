Lasagne végétarienne à cuisson douce

Garnissez votre lasagne de feuilles de roquette et de mozzarella di bufala fraîche et quelques gouttes d’huile d’olive. Le contraste entre la lasagne chaude et les éléments froids sont très intéressants.

Montez votre lasagne dans un plat allant au four en démarrant par un fond de sauce aux légumes, puis une couche d’aubergines grillées et ensuite une couche de feuille de lasagne. Finissez le plat avec une couche de sauce.