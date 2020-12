La rondelle de bûche choco praliné

Nombre de personnes: 4-6. Temps de préparation : 30 minutes & temps de cuisson et repos. Facilité: 3/5.

Recette

Biscuit noisette :

4 œufs

80 g de sucre

70 g de farine

35 g de noisettes hachées

Préchauffez le four à 200°C.

Chauffez les œufs et le sucre jusqu’à 40°C, le sucre doit être dilué. Ensuite battez à froid ce mélange jusqu’à obtention d’un mélange très mousseux et stable.

Ajoutez délicatement la farine tamisée et puis les noisettes à l’aide d’une spatule. Etalez sur une feuille de cuisson et faites cuire pendant environ 5 minutes. Le dessus sera marron.

Dès la sortie du four, couvrez d’un torchon humide, tournez sur le torchon, ôtez le papier cuisson, enroulez le biscuit dans le torchon, réservez au frigo.

Pour la ganache montée :

150 g de chocolat noir

50 g de chocolat lait

50 g de praliné

200 ml de crème

250 ml de crème

Coupez le chocolat en petits morceaux. Faites bouillir les 200 ml de crème et versez-les sur le chocolat et praliné. Mélangez. Une fois que ce mélange est lisse et homogène, ajoutez les 250 ml de crème manquant. Filmez au contact et réservez une nuit au frigo.

Montez votre crème au batteur ou au fouet électrique pendant environ 5 minutes. La crème sera aérée, lisse et stable.

Le montage du gâteau :

Étalez-la crème sur le biscuit déroulé, en réservant une petite partie pour le bord. Saupoudrez de noisettes hachées grillées.

Divisez votre biscuit en 6 (en vertical pour plus facilement pouvoir manipuler les bandes). Enroulez la première bande sur elle-même, ensuite continuez avec les autres bandes pour obtenir une sorte d’escargot. Posez le gâteau sur une assiette, le plus beau côté vers le haut. Garnissez le côté de crème et passez une fourchette pour rappeler l’écorce de l’arbre. Décorez selon votre inspiration par exemple avec des ½ noisettes grillées. Réservez 2h au frigo.