La bonne soupe aux moules

Nombre de personnes: 8 en entrée ou 4 en plat. Temps de préparation : 30 minutes & temps de cuisson. Facilité: 3/5.

Recette

2 kg de moules (de Bouchot)

½ botte de persil plat

2 petites tiges de céleri branche coupées en julienne

2 carottes de taille moyenne coupées en julienne

2 petits oignons jaunes hachés finement

1 feuille de laurier

400 ml de vin blanc sec (Riesling par exemple)

Huile d’olive

400 g de fumet de poisson

200 ml de crème

1 noix de beurre

Sel et poivre

Facultatif, selon vos préférences :

1 cs d’amidon de pommes de terre diluée dans ½ verre d’eau froide.

Etape par étape :

Faites suer les oignons dans de l’huile d’olives. Ajoutez le vin blanc, le laurier et la moitié du persil haché. Ajoutez les moules dans le vin encore froid et faites bouillir l’ensemble pour ensuite réduire le feu au minimum et continuez la cuisson pendant 5 minutes. Egouttez et réservez le jus de cuisson.

Otez les moules de leurs coquilles, réservez.

Dans une casserole, faites suer les carottes et le céleri dans une noix de beurre. Ajoutez le jus de cuisson des moules en le passant par un tamis de cuisine et le fumet de poisson. Faites réduire à feu moyen pendant environ 30 minutes. Ajoutez la crème et continuez la cuisson pendant 10 minutes en veillant qu’elle ne commence plus à bouillir.

Facultatif : Après ces 2 temps de cuisson, il vous est libre de lier davantage votre soupe en y ajoutant quelques cuillères de l’amidon dilué ou de la laisser telle quelle.

Avant de servir, assaisonnez votre soupe au goût, ajoutez les moules cuites et laissez chauffer 2-3 minutes. Ajoutez le persil haché restant et servez.

Astuce : Vous pouvez préparer la soupe la veille, en réalisant la dernière étape juste avant de servir. Elle s’apprête à merveille pour les fêtes de fin d’année, comme 1ère entrée par exemple.