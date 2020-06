Grillinger goes Curry

Ajoutez l’ail, les cornichons et le ketchup. Assaisonnez avec le vinaigre, le sel et le Sambal Oelek. Laissez mijoter à feux doux pendant 5 minutes.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole. Ajoutez les dés d’oignon jusqu’à ce qu’ils soient vitreux. Saupoudrez le sucre dessus et caramélisez légèrement l’ensemble. Ajoutez deux cuillères à soupe de poudre de curry dessus et mélangez à sec brièvement. Ajoutez les tomates et le bouillon. Portez à ébullition. Faites cuire environ 20 minutes, en remuant régulièrement.