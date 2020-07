End of School Fruit cake

Personnes: 4. Temps de préparation : 25 minutes et temps de cuisson. Facilité: 2/5.

Recette

150 g de beurre mou

130 g de sucre impalpable

Zestes d’un ½ citron vert

150 g de yaourt grec

2 œufs

1 prise de sel

180 g de farine

1/2 cuillère à café de levure chimique

200 g d’amandes en poudre (facultatif)

Mélangez le beurre, le sel et le sucre impalpable et battez jusqu’à obtention d’un mélange mousseux. Ajoutez le yaourt et le zeste à la spatule. Rajoutez ensuite les œufs, la farine, la levure chimique et les amandes.

Faites cuire à 180°C pendant environ 40 minutes – vérifiez la cuisson à l’aide d’une aiguille ou d’une brochette.

Crème de Garniture

250 g de Mascarpone

250 g de crème 36% battue en chantilly

Jus d’un demi-citron vert

50 g de sucre glace

Mélangez tous les ingrédients pour obtenir la crème de garniture. Coupez votre biscuit refroidi en 3 parties.

Garnissez les 2 couches du bas et le dessus de votre gâteau de crème et de fruits de votre choix.

Fruits : Fraises, framboises, myrtilles, groseilles rouges et feuilles de menthe