Crumble de mirabelles sur fond sablé

Dénoyautez les mirabelles. Préchauffez le four à 190 °C. Étalez la pâte au rouleau et découpez 6 fonds plats de 8cm. Répartissez-y les mirabelles. Parsemez le crumble sur les fruits et enfournez 25 min.

Versez la farine dans un saladier et mélangez du bout des doigts avec les amandes en poudre, la cassonade et le beurre coupé en dés pour obtenir un sable grossier.