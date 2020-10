Chou-fleur en salade et ses croûtons

Astuce : Pas besoin de jeter du pain. Selon vos goûts et envies, préparez vos croûtons selon la méthode ci-dessus et adaptez-les en assaisonnement. Ils se garderont une petite semaine dans un récipient fermé ou plusieurs mois au congélateur. Passez-les au four ou à la poêle 2 minutes avant de les servir.

Mélangez l’ensemble des ingrédients et passez au four à 180°C chaleur tournante pendant environ 15 minutes en tournant toutes les 5 min.

Et si on mangeait sainement ?