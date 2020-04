Cake de Pâques, Caramel Fudge

Préparez un délicieux gâteau de Pâques qui plaira à toute la famille.

Recette

Pour le cake

200 g de beurre

120 g de chocolat blanc

200 ml de lait frais

10 g de sucre vanillé

5 g de levure chimique

¼ cuillère à café de bicarbonate de soude

200 g de farine blanche

150 g de sucre semoule

2 œufs

1 pincée de sel de Guérande

Beurre pour beurrez le moule

Pour la crème de garniture (frosting)

300 g de Philadelphia

85 g de beurre

75 g de sucre impalpable

Pour la sauce Caramel

100 g de beurre

½ tasse de sucre roux

100 g de crème fraîche

1 pincée de sel de Guérande

Étape par étape :

Préchauffez le four à 170°C. Beurrez votre moule de cuisson et couvrez le fond et le cercle de papier de cuisson. Faites fondre le beurre, le sel et le chocolat blanc dans le lait sur feu doux. Laissez refroidir.

Mélangez le sucre et les œufs en les battant jusqu’à obtention d’un mélange crémeux, blanchi.

Mélangez la farine, la levure chimique et le bicarbonate de soude dans un grand bol. Ajoutez le mélange œufs-sucre et puis le mélange chocolat-lait-beurre.

Laissez couler la masse dans le moule préparé.

Faites cuire +- 1h en vérifiant à l’aide d’une brochette.

Pour la crème, mélangez d’abord le sucre et le beurre (faites blanchir) et puis le Philadelphia.

Pour la sauce, réduisez le sucre, le sel et le beurre sur feu moyen en remuant en permanence avec une spatule jusqu’à obtention d’un mélange onctueux et homogène (le sucre doit être fondu). Ajoutez la crème fraîche et continuez la cuisson jusqu’à ce que la texture soit épaisse selon votre goût et envie.

Après refroidissement, coupez le gâteau au milieu, appliquer une couche de crème.

Couvrez également le côté et le dessus du gâteau de crème. Pour la garniture finale, place à votre imagination.

A servir en laissant couler une dose (ir)raisonnable de crème caramel.